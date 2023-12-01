Sigorta Sektörünü Zor Günler Bekliyor

Türkiye'de doğal afetlerin oranı arttı. Sigorta şirketleri deprem, sel, yangın hasarlarından kaynaklı zararlar nedeniyle Türkiye piyasasından çekildi. Üretimin dinamosu olan büyük riskleri barındıran işyerlerini sigortalamak kolay olmayacak.

Sigorta Sektörünü Zor Günler Bekliyor

Uzmanlar üretimin devam etmesi için risk yönetiminin önemine dikkat çekiyor. Önceliği sigortaya değil koruma önlemlerinin alınması olduğunu vurgulanıyor.

2024 yılında iş yeri sigortaları el yakacak. Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin sayısı arttı. Resüreans şirketleri zarar ettikleri gerekçesiyle 2024’te Türkiye'ye teminat vermeyecek ya da düşük kotalar belirleyecek. En çok da İstanbul ve çevresindeki büyük riskleri barındıran firmalar olumsuz etkilenecek

Teminat ve yüksek fiyat sıkıntısı nedeniyle sigorta sektörünü zor günler bekliyor. Risk mühendisi Cem Zeren, büyük sigorta bedeli ödeyen şirketlerin teminat bulmakta zorlanacağını söyledi. Zeren, çözüm olarak şirketlerin koruma önlemlerini alarak riskleri azaltmasından geçtiğini belirtti.

Peki, şirketler risk yönetimi sürecini nasıl yapmalı?

Risk mühendisi Cem Zeren, üretimin devam etmesi için risk yönetiminin şart olduğunun altını çizdi.

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