Uzmanlar üretimin devam etmesi için risk yönetiminin önemine dikkat çekiyor. Önceliği sigortaya değil koruma önlemlerinin alınması olduğunu vurgulanıyor.

2024 yılında iş yeri sigortaları el yakacak. Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin sayısı arttı. Resüreans şirketleri zarar ettikleri gerekçesiyle 2024’te Türkiye'ye teminat vermeyecek ya da düşük kotalar belirleyecek. En çok da İstanbul ve çevresindeki büyük riskleri barındıran firmalar olumsuz etkilenecek



Teminat ve yüksek fiyat sıkıntısı nedeniyle sigorta sektörünü zor günler bekliyor. Risk mühendisi Cem Zeren, büyük sigorta bedeli ödeyen şirketlerin teminat bulmakta zorlanacağını söyledi. Zeren, çözüm olarak şirketlerin koruma önlemlerini alarak riskleri azaltmasından geçtiğini belirtti.



Peki, şirketler risk yönetimi sürecini nasıl yapmalı?



Risk mühendisi Cem Zeren, üretimin devam etmesi için risk yönetiminin şart olduğunun altını çizdi.