Şırnak dağları beyazlar altında
Bir süredir devam eden sağanak yağışlar kara neden oldu. Mayıs ayında Şırnak dağları beyaza büründü.
Şırnak'ta bir süredir aralıklarla yağan yağmur sonrası birçok bölgede kar yağışı etkili oldu.
Yüksek rakımlı yerleşim yerleri kar altında kaldı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek dağlar beyaz örtüyle kaplandı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyü ve 3 bin rakımlı Tanin Dağı beyaz örtüye büründü. Havadan görüntülenen köyler ve dağlar Karadeniz Bölgesi'ni aratmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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