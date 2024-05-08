Şırnak dağları beyazlar altında

Şırnak'ta bir süredir aralıklarla yağan yağmur sonrası birçok bölgede kar yağışı etkili oldu.

Yüksek rakımlı yerleşim yerleri kar altında kaldı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek dağlar beyaz örtüyle kaplandı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyü ve 3 bin rakımlı Tanin Dağı beyaz örtüye büründü. Havadan görüntülenen köyler ve dağlar Karadeniz Bölgesi'ni aratmadı.