Sivaslılar Hollanda'yı Solladı! Dünya Pazarında Bir Numara Şakayıklar

Hollanda’da üretilip dünyaya pazarlanan şakayık çiçeği Sivas’ın bozkırında üretildi. Sivas menşeli şakayık dünya pazarına aday oldu. Nurettin Otyakmaz çiçeği ilk kez Hollanda’da gördüğünü belirtip, “Hollanda’ya gittiğimde bu çiçeği gördüm. Ben de kendi memleketimde neden olmasın dedim ve 3 sene önce kendi memleketime ektim. Şimdi de ürünü pazarlamaya başladım. Şimdi ise talepleri yetiştirmekte güçlük çekiyorum. Türkiye’nin her yerine gönderiyorum. İstanbul’a, İzmir’e, Antalya’ya, Ankara’ya. 3 bin 500 kökle başlamıştım. Her çiçek gibi bu da ilgi istiyor. Çiçeği sevdikten sonra çiçek size para kazandırıyor. 3 dönüm alanda ektiğim şakayık çiçeğinin geliri, bin dönümlük alanda ekilen arpa buğdaydan daha karlı” dedi.

Hollanda'yı Dünya Pazarından Silecek Sivaslı!

Gemerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Demir de Otyakmaz’ın bahçesine giderek çiçekleri yerinde inceledi. Demir burada yaptığı açıklamada, “Sivas dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak buğday, arpa, pancar gibi tarım ürünleri gelmekteydi. Üreticimiz yurt dışından şakayık bitkisi getirerek toprağı sevdirdi. Bundan sonra bizim memleketimizde şakayık bitkisini bol bol duymak nasip eder” dedi.