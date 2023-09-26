Atık Malzemelerden Hayallerindeki Arabayı Yaptı!

Muş’ta yaşayan Maden Arama Teknikeri Engin Akalın, oğlunu parkta rahat gezdirmek için geliştirdiği bebek arabası ilgi odağı oldu.

Atık Malzemelerden Hayallerindeki Arabayı Yaptı!

Muş’ta bir baba geliştirdiği sistem sayesinde oğlu ile birlikte parkta rahatlıkla geziyor. Atık malzemelerden yaptığı iki tekerlekli bebek arabasını demir çubuk ile bisikletin arkasına bağlayarak parkları gezdiriyor. Baba bisiklet sürerken oğlu ise bebek arabasının koltuğunda keyif sürüyor.

Atık Malzemelerden Hayallerindeki Arabayı Yaptı!

Atık malzemelerden yaptığı düzenek ile oğlu ile parklarda gezen baba Engin Akalın, istediği zaman aparatı sökebileceğini belirterek, “Boş zamanlarımda sürekli bisikletim ile geziyorum. Oğlumda sürekli benle geliyordu. Düşündüm böyle bir sistem tasarladım.

Atık Malzemelerden Hayallerindeki Arabayı Yaptı! - Resim : 1Hurdacıdan aldığım malzemeler ile böyle bir sistem geliştirdim. Oğlum sürekli benimle parka geliyordu. Bisikletin üstünde olmuyordu. Yaptığım bu sistem sök tak sistemi ile yaptım. Tek başıma gezmeye çıktığımda aparatı sökebilirim. Çocuk ile çıktığımda tekrar aparatı takıp çıkıyoruz.

Atık Malzemelerden Hayallerindeki Arabayı Yaptı! - Resim : 2Bu aparatı üç adet beşik ile yaptım. Anne kucağı, yürüteç ve beşikten yaptım. İlerleyen zamanlarda üstünü kapatarak koruma tekerlerini atacağım. Vatandaşların ilgisini çok çekiyor. İnsanlar soruyor nerden aldığımı ben de kendim geliştirdiğimi söylüyorum. İlerleyen zamanlarda bunu daha geliştireceğim” dedi.

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# atık # araba # muş
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