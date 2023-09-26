Niğde'de Patates Hasadı Başladı! İşçilerinin Ücreti Belli Oldu

Niğde’de patates hasadının başlamasıyla birlikte, patates işçiliğinde çalışanların işçilik ücretleri belirlendi.

Niğde'de Patates Hasadı Başladı! İşçilerinin Ücreti Belli Oldu

Niğde Ziraat Odasında 2023 patates hasat dönemi için belediye başkanları ve işçi başı çavuşları ile toplantı yaptı. Yapılan toplantıda patates hasadı ton hesabı yevmiye ücretleri belirlendi. Alınan kararda 1 bir ton patates toplama işçiliği 300 TL, araç ücreti ise 700 TL olarak belirlendi.

Niğde'de Patates İşçilerinin Ücreti Belli Oldu

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Niğde İli Merkez İlçesi 2023 hasat dönemi için odamız toplantı salonunda belde belediye başkanlarımız ve işçi başı çavuşlarımız ile birlikte toplantı 2023 yılı patates hasadı 1 ton için patates toplama işçiliği, 300 TL, araç ücreti 700 TL olarak belirlendi. Belirtilen ücret 15.09.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir” denildi.

Niğde'de Patates Hasadı Başladı! İşçilerinin Ücreti Belli Oldu - Resim : 1

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