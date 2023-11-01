Sivas'ta 88 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı! Gıda Zehirlenmesi Geçirdiler

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören ve yerleşkedeki yemekhanede öğle yemeği yiyen öğrenciler rahatsızlık geçirdi. Bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi şikayetlerde bulunan öğrenciler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gıda Zehirlenmesinden Şüpheleniliyor

Hastanede tedavi altına alınan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrencilerin öğle yemeğinde tavuk, bulgur pilavı, patates kızartması ve mercimek çorbası yedikleri öğrenildi.

Yaşanan süreçle ilgili Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan açıklama geldi. Alim Yıldız, dün akşam saatlerinden itibaren gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrencilerin hastanelere başvurmaya başladığını söyledi.

Öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirten Yıldız, "Üniversite hastanemize, Numune Hastanesi'ne ve Sivas Devlet Hastanesi'ne 90'a yakın öğrenci geldi. Adli süreç başladı, dün öğleyin yenilen yemekten kaynaklandığı düşünülüyor. Gıda raporu geldikten sonra net bilgi vereceğiz." dedi.

Gıda zehirlenmesinin ardından hastane başhekimi başta olmak üzere tüm yetkililerin görevlerinin başında olduğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti: