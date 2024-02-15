Sivas'ta feci trafik kazası! 5 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde trafik kazası yaşandı. Kazanın yaşandığı adres, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kanlı Armut mevkii yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, M.K'nin kullandığı 50 DS 591 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri yönlendirildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan V.K. (26), H.K. (59), A.O.K. (60) ve H.K. yaralandı. İMAYKUT ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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