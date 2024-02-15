FETÖ'ye 14 ilde operasyon

Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik 14 ilde operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye 14 ilde operasyon
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Terörle mücadale ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü’ne 14 ilde eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.
Örgütün askeri ve emniyet mahrem yapılanmaları ile gaybubet evlerinde barınan örgüt üyelerine yönelik operasyonlarda, 42 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda sahte kimlikler, yüksek miktarda para ve dijital materyale el konuldu. Operasyonu sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul’da düzenlenen "Kafes-40” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# fethullah gülen # fetö
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