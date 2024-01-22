Sivas'ta trafik kazası! Minibüs ile otomobil çarpıştı

Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Minibüs uçuruma devrilmekten son anda kurtulurken kazada yaralanan 26 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta trafik kazası! Minibüs ile otomobil çarpıştı

Sivas'ın Zara ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Zara-Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Y.T. idaresindeki 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, E.D'nin kullandığı 58 ABK 402 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Minibüs çarpışmanın etkisiyle savruldu. Bariyerlere çarpan minibüs uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 26 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kar yağışının ardından bölgede buzlanma olduğu görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sivas # trafik kazası # zara
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