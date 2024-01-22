Van'da feci kaza! 27 kişi yaralandı
Van'ın Gevaş ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı.
Van'ın Gevaş ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Van-Bitlis kara yolu Yuva Mahallesi mevkisi oldu.
Seyir halindeki 30 AAE 285 plakalı yolcu midibüsü devrildi. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 4'ü çocuk toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# van # trafik kazası # gevaş