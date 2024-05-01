Sürücülerin dikkatine! Düzce-Zonguldak yolunda yoğun sis

Düzce-Akçakoca D-655 karayolunda oluşan yoğun sis oluştu.

Sürücülerin dikkatine! Düzce-Zonguldak yolunda yoğun sis
Editör: Metehan Gül

Düzce-Akçakoca D-655 karayolunda oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Düzce’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-655 karayolunun Boğaziçi, Kabalak, Şifalı Su, Çiçekpınar, Tepeköy bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerin dikkatine! Düzce-Zonguldak yolunda yoğun sis - Resim : 1

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü D-655 karayolunda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Sürücülerin dikkatine! Düzce-Zonguldak yolunda yoğun sis - Resim : 2

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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