Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze'de ateşkes sağlanması için görüştü!

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanmasına yönelik ortak arabuluculuk çabalarını ele aldı.

Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze'de ateşkes sağlanması için görüştü!
Editör: Metehan Gül

Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanmasını ele aldılar.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, "Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumla ilgili gelişmeler, esir ve tutuklular ve insani yardımların girişi, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılması için ortak arabuluculuk çabalarının yanı sıra ikili ilişkiler ve bunları geliştirme yolları” masaya yatırıldı.

İki lider, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek ve sivillerin acılarına son vermek için tüm bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliği içinde bir sonraki aşamada arabuluculuk çabalarının yoğunlaştırılmasının gerekliliğini" vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# mısır # israil # Katar Emiri
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