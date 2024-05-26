Taksi durağında silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşandı. Taksi durağında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Taksi durağında silahlı kavga: 1 yaralı
Editör: Yağmur Biçen
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 Demetevler 931. Cadde’de yaşanan olayda alınan bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir kişi, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan M.C.’nin çalıştığı taksi durağına geldi. İddiaya göre, ikili arasında çıkan tartışma sonucunda silahını çıkartan saldırgan, M.C.’yi bacağından ve karnından vurarak yaraladı.


Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan, silahıyla birlikte yakalanırken, yaralanan M.C. hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# taksi durağı # silahlı kavga
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