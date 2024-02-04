Taksici cinayeti zanlısı itiraf etti

İzmir’de müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge’yi öldürüp, telefonunu ve kulaklığını çalan cinayet zanlısı Delil Aysal’ın ifadesinden bazı bölümler ortaya çıktı.

Taksici cinayeti zanlısı itiraf etti

İzmir’de müşteri olarak bindiği taksinin şoförü oğuz erge’yi öldürüp, telefonunu ve kulaklığını çalan cinayet zanlısı delil aysal’ın ifadesinden bazı bölümler ortaya çıktı. aysal, görüntüler net olmasına rağmen, intihar etmek için taksiye bindiğini, intihar etmek istediği yere gidemediğini iddia etti. taksi şoförü erge'nin kredi kartını kabul etmediğini iddia eden aysal, "üzerimde nakit para yoktu. taksimetre ücretini kartla ödeyecektim. ancak taksi şoförü 'pos cihazının şarjı yok' dedi. kartı kabul etmedi. ben de belimdeki silahı çıkartıp sıktım. normalde kendime sıkacaktım. " diye konuştu. aysal, kamera kayıtlarına göre, net şekilde para çıkarıp gibi yapıp, silahı çıkarıyor ve erge'ye ense hizasından 3 el ateş ediyor. aysal, erge'yi vurduktan sonra kızını aradığını da kabul etti. tutuklanan aysal'ın emniyette çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

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