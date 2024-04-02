Tatil hareketliliği başladı!

Ara tatille birleşen 9 günlük bayram tatili için turizmciler gözünü iç pazara çevirdi. Turizm sezonu da bu tatille başlayacak. Tatile gidebileceklerin tercihi kültür turizminden yana oldu. Peki, turizmin başkenti Antalya ve tatil merkezlerinde, bir hareketlenme var mı?

Editör: Yağmur Biçen

Ara tatille birleşen 9 günlük bayram tatili için turizmciler gözünü iç pazara çevirdi. Turizm sezonu da bu tatille başlayacak. Tatile gidebileceklerin tercihi kültür turizminden yana oldu. Peki, turizmin başkenti Antalya ve tatil merkezlerinde, bir hareketlenme var mı?

Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil birleşti. 6-14 Nisan günleri arasında tatil yapılacak. Sezonu böylece açacak olan turizmciler, gözünü iç pazara çevirdi.

Tatil yapabilecekler, kültür turlarına yöneldi. Karadeniz ve Kapadokya turlarına talep yoğun. Turizmin başkenti Antalya’da ise uzatılan bayram tatilinin iç turizmi hareketlendirmesi umuluyor.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, 9 günlük tatilin turizm cephesine beklenen etkisini değerlendirdi.

Bu yılın ilk üç ayında Antalya, 1 milyona yakın turisti ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik bir artış var.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Bayram tatili # tatil # turizm
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