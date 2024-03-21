Tekirdağ'da feci kaza: çok sayıda ölü ve yaralı var!

Tır, yolcu minibüsüne çarptı. Tekirdağ'da meydana gelen olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da feci kaza: çok sayıda ölü ve yaralı var!
Editör: Yağmur Biçen
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 Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Tekirdağ # kaza # ölüm
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