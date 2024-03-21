İsmail Hacıoğlu'nun acı günü!

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu hayatını kaybetti. Hacıoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Hacıoğlu annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığı anlarda sevenleriyle duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Annesinin mezarını paylaşan İsmail Hacıoğlu daha sonra bir paylaşım daha yaparak şunları yazdı:

"Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun… Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geleceğim."