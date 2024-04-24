Telefonunuzu şarj ederken dikkat edin! Bilgileriniz çalınmış olabilir...

Akıllı telefonların hacklenmesi de şarj istasyonları yoluyla olabilir. Dışarıdayken telefon şarjınız azaldığında şarj istasyonlarında doldurabilmek faydalı gelebilir. Ancak bu ortak kullanımın çeşitli tehlikeleri barındırıyor.

ORTAK KULLANIMDAKİ ŞARJ ALETLERİNE DİKKAT!

Mobil cihazların ortak alanlarda şarj edilmesi verilerinizin ifşa edilmesine neden olabilir. Kullandığınız cihaz tüm saldırı girişimlerine karşı savunmasız hale gelebilir. Eğer ortak alanlarda telefonunuzu şarj etmek zorunda kaldıysanız telefonunuzu kapalı tutmanızda fayda var.