Telefonunuzu şarj ederken dikkat edin! Bilgileriniz çalınmış olabilir...
Akıllı telefonların şarj edilmesi için kullanılan halka açık şarj istasyonlarını çoğumuz kullanıyoruz. Seyahatte şarjı bitenler için adeta bir kurtarıcı... Halka açık şarj istasyonlarından kişisel verilerinizin ele geçirilebileceğini biliyor muydunuz? Bilişim Uzmanları işte bu konuda uyarıyor.
Akıllı telefonların hacklenmesi de şarj istasyonları yoluyla olabilir. Dışarıdayken telefon şarjınız azaldığında şarj istasyonlarında doldurabilmek faydalı gelebilir. Ancak bu ortak kullanımın çeşitli tehlikeleri barındırıyor.
ORTAK KULLANIMDAKİ ŞARJ ALETLERİNE DİKKAT!
Mobil cihazların ortak alanlarda şarj edilmesi verilerinizin ifşa edilmesine neden olabilir. Kullandığınız cihaz tüm saldırı girişimlerine karşı savunmasız hale gelebilir. Eğer ortak alanlarda telefonunuzu şarj etmek zorunda kaldıysanız telefonunuzu kapalı tutmanızda fayda var.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi