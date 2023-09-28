Terör Örgütü Tacizlerini Arttırdı

Suriye'nin kuzeyinde Arap aşiretleriyle terör örgütü arasındaki çatışma Türkiye tarafına yapılan taciz saldırılarını da artırdı. Güvenlik kaynakları, "Her türlü tedbiri alıyoruz, olumsuz bir durum söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Terör Örgütü Tacizlerini Arttırdı

Terör örgütü Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırılarını artırdı. Bu yılın başından itibaren terör örgütü tarafından 342 taciz yapıldı.

Terör Örgütü Tacizlerini Arttırdı

Güvenlik kaynakları bu saldırıların artışının Suriye’nin kuzeyinde Arap aşiretleriyle terör örgütü arasındaki çatışma olduğunu belirtti. Kaynaklar, "Birliklerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz, olumsuz bir durum söz konusu değil” ifadesini kullandı. Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki son durum da güvenlik kaynaklarına soruldu. Özellikle Amerika kaynaklı ortaya atılan Ermenilerin bölgeden tecrit ettirildiği iddiası yalanlandı. Kaynaklar, "İnsani soruna dair bir bilgi yok" dedi.

Sel felaketinin yaşandığı Libya’daki yardım çalışmalarına ilişkin soru üzerine de güvenlik kaynakları, Türkiye'nin ilk günden bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kaynaklar, "Yaşanan felaket göz önünde olunca süreç ağır olacak" dedi. Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk terörle mücadelede son bilançoyu paylaştı.

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# terör # suriye # arap
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