İzmir'de Silahlı Çatışma! Gözaltına Alınan 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İzmir Adliyesi karşısındaki lokantada 1 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltında bulunan 20 kişi savcılığa sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2'si 18 yaşından küçük 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Öte yandan 2 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi.

İzmir'de Silahlı Çatışma

Karabağlar ilçesinde Lokman Çakar ile yoldan geçen motosikletli kurye Serkan Kara'nın hayatını kaybettiği 2020'deki silahlı kavgaya ilişkin İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tarafları, 25 Eylül'deki duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası karşısında bulunan döner lokantasında karşı karşıya gelmişti. Adliyede çevresinde paniğe neden olan silahlı kavgada 20 yaşındaki Umut Ertek hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.