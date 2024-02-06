Tırlar çarpıştı, karayolu savaş alanına döndü

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir tırın başka bir tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tırlar çarpıştı, karayolu savaş alanına döndü
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Kaza, Aydın-Denizli karayolu Kuyucak ilçe girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BSD 140 plakalı tır, sol şeritte arıza yaparak durduğu iddia edilen E.K. idaresindeki 35 AYP 389 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile refüje çıkan tırın dorsesi yola devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı tır şoförü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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# trafik kazası
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