Tokat'ta Feci Trafik Kazası! 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Tokat-Sivas kara yolunda bir minibüsün aynı istikametteki kamyona arkadan çarpmasıyla gerçekleşen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta Feci Trafik Kazası! 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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Tokat'ta korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tokat-Sivas kara yolunun Yatmış köyü mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat istikametinde ilerleyen 29 yaşındaki Ahmet Özkul'un kullandığı 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen 63 yaşındaki K.D.'nin kullandığı 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü ile araçta bulunan Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) ve kimliği belirlemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazada minibüste ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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