Trabzon’da ulaşıma zam geldi!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile dolmuşlar ulaşım hizmet kalemlerindeki artış sebebiyle tarife değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda alınan karara göre Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarifeleri tam 14.50 TL, indirimli 11.50 TL olarak değişti. Büyükşehir Belediyesi, öğrenci biniş fiyatına ise TL artış yapma kararı aldı. Ortahisar’da hizmet veren D plakalı dolmuşlar ise sivil 18 lira, öğrenci 13 lira olarak belirlendi.

TRABZON’DA ULAŞIMA ZAM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşıma zam yapılması konusunda yaptığı açıklama ise şu şekildedir;