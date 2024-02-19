Trabzon’da ulaşıma zam geldi!
Trabzon’un o ilçesinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Trabzon’un o ilçesinde ulaşıma zam geldi. Zam haberini Trabzon Büyükşehir Belediyesi duyurdu. İşte merak edilen ayrıntılar…
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile dolmuşlar ulaşım hizmet kalemlerindeki artış sebebiyle tarife değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda alınan karara göre Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarifeleri tam 14.50 TL, indirimli 11.50 TL olarak değişti. Büyükşehir Belediyesi, öğrenci biniş fiyatına ise TL artış yapma kararı aldı. Ortahisar’da hizmet veren D plakalı dolmuşlar ise sivil 18 lira, öğrenci 13 lira olarak belirlendi.
TRABZON’DA ULAŞIMA ZAM
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşıma zam yapılması konusunda yaptığı açıklama ise şu şekildedir;
“Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı’nda alınan karar üzerine Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile D ve M plakalı dolmuşların tarifelerinde güncellemeye gidilecektir. Bu kapsamda Büyükşehir otobüslerinde şehir içi tam yolcu biniş fiyatı 11 liradan 14.50 liraya, indirimli 8.80 liradan 11.50 liraya, öğrenci biniş fiyatı 5.50 liradan 7 liraya yükseltilmiştir. Ortahisar’da hizmet veren D plakalı dolmuşlar ise 14 liradan 18 liraya, öğrenci ise 10 liradan 13 liraya yükseltilmiştir. Dolmuşlar ve Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ise 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren yeni tarifeye göre hizmet vermeye başlayacaktır”
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