O şehirde ulaşıma yüzde 40 zam

Edirne'de esnafın talebi sonucu, kent içi ulaşıma Ocak ayından bu yana 3'üncü kez artışla yüzde 40 oranında zam yapıldı. Ulaşım esnafı ve esnaf temsilcilerinin de katılarak söz aldığı mecliste, kent içi minibüslerde sivil biniş 12 liradan 16.80'e, öğrenci 8.5 liradan 11.90'a çıkarken, taksilerde taksimetre açılışı 20 liradan 28 liraya, indi - bindi ise 40 liradan 60 liraya çıktı.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen Eylül ayı olağan meclis toplantısında, kent içi ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Toplantının ana gündemini kent içi ulaşım oluşturunca, esnaf odası temsilcileri ve taşıma esnafı da toplantıyı izlemek için katıldı. Meclis toplantısından önce esnaf odası başkanları, esnafla bir araya gelip Belediye Başkanlığı önünde basın açıklaması yaparak zam taleplerinin nedenlerini açıkladı.

ULAŞIM ESNAFI BELEDİYE ÖNÜNDE TALEPLERİNİ İLETTİ

Ulaşım esnafı adına konuşan Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, artık taşıma sektörünün durma noktasına geldiğini söyledi. Şahin, şunları söyledi:

- Artık taşıma sektörü, mazota gelen zamlar ve bu giderlerle durma noktasına geldi. Bu maliyetlerle bu işin içerisinden çıkamayacağımızı içeride de izah edeceğiz. Zaten tüm taşımacı başkanlarımız da açıklama yapacak. Yani gereken zam olmazsa gerekirse kontak da kapatırız. Bunun yanında federasyon ve merkez birliğinin 65 yaş üstü taşımayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Eğer onunla ilgili de sonuç alınmazsa, gerekirse Türkiye'de bu işi kaldırma niyetinde toplu ulaşım. İnşallah destekler gelir ve hem esnaf hem de vatandaş mağdur olmayacak bir sonuç alırız.

KENT İÇİ ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM

Belediye meclis toplantısı ise kent içi ulaşım zammı talebinin karara bağlanması için 2 oturumda yapıldı. Meclis toplantısında taksi, servis ve minibüs esnafı temsilcileri ve oda başkanları konuşma yaparak zam taleplerinin nedenlerini açıkladılar. Konuşmaların ardından meclis toplantısına 20 dakika ara verildi. İkinci oturumun başlamasıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’nun oy birliğiyle kabul ettiği zam oranları mecliste görüşüldü. Komisyonun meclise sunduğu raporun sonucunda yüzde 40 zam yapılması tek tek oylandı.

MİNİBÜSLERDE SİVİL BİNİŞ 16 LİRA 80 KURUŞ

Komisyonun kararı sonucunda şehir içi minibüslerde ulaşım için 2 bin 100 lira olan 65 yaş ve üstü binişler için araç başı gider desteği 8 bin 100 TL'ye çıkarıldı. Aynı karara göre minibüslerde 8 lira 50 kuruş olan öğrenci 11 lira 90 kuruş, 12 lira olan sivil biniş 16 lira 80 kuruş, kredi kartı ile ödeme 19 lira, QR kod ile ödeme 20 lira oldu. Taksilerde ise 20 lira olan taksimetre açılışı 28 lira, taksi indi bindi ücreti ise 40 liradan 60 liraya yükseltildi. Servis ücretlerinde de 0-3 kilometre bin 50 TL, 3-6 kilometre bin 250 TL, 6-10 kilometre bin 450 TL, 10-15 kilometre bin 475 TL'ye çıktı.