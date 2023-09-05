Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Gençlere vergisiz telefon ve evlilik kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan kararları kamuoyuna duyurdu. Bu önemli kararlar arasında gençlere yönelik vergisiz telefon ve evlilik kredisi desteklerinin sunulacağı açıklamalar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Gençlere vergisiz telefon ve evlilik kredisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan gençlere yönelik vergisiz telefon ve evlilik kredisi desteklerinin sunulacağı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Gençlere vergisiz telefon ve evlilik kredisi - Resim : 1

'EVLENECEK GEÇLERİMİZE UYGUN FİYATLI KREDİ ÇALIŞMASI GÜNDEMİMİZDE'

Erdoğan evlenecek gençlere ilişkin şu haberi verdi:

- Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir Aile yapımızın korunması ve istikbalimiz adına büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.
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