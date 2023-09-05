Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Gençlere vergisiz telefon ve evlilik kredisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan gençlere yönelik vergisiz telefon ve evlilik kredisi desteklerinin sunulacağı açıkladı.

Erdoğan evlenecek gençlere ilişkin şu haberi verdi:

- Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir Aile yapımızın korunması ve istikbalimiz adına büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.