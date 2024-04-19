Triocup 2024 şampiyonları belli oldu!

Bu yıl ikinci kez düzenlenen MIYC Trio Cup Yat Yarışları 4. ayak mücadelesinde şampiyon yelkenciler belli oldu. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlediği ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup yarışlarının 4. ayak mücadelesiyle birlikte 2024 yılının yarışları tamamlanmış oldu.

Dördüncü ayak mücadelesine Türkiye, Hollanda ve Rusya'dan 10 yelkenli yat ile 30 sporcu katıldı. Yelkenciler Marmaris Körfezinde uygun rüzgarın çıkması ile yarışlarını tamamladılar.

MIYC Trio Cup şampiyonları ve dereceye girenler dördüncü ayak sonuçlarıyla belirlendi. IRC1 ve IRC2 sınıflarında yarışarak 4. ayakta dereceye girenler ve genel sonuçların birincilerine ödülleri, kulüp bahçesinde düzenlenen törende verildi.



Dereceye giren yatlar ve dümenciler şöyle:

IRC1 kategorisi: 1. Vakkorama yatı ile dümenci Cem Hakko, 2. Faraway yatı ile dümenci Zafer Öznur, 3. VMG Yelken yatı ile dümenci Doğukan Kandemir

IRC2 kategorisi: 1. M2-DRD Hotels yatı ile dümenci Hasan Çıplak, 2. Auriga yatı ile dümenci Behlül Usluoğlu, 3. Ada Sailor yatı ile dümenci Alp Doğuoğlu.