Ürdün'den İran'a tam destek!

Ürdün, İsrail'in, İran'ı hedef almak için hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Ürdün'den İran'a tam destek!
Editör: Yağmur Biçen

Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün New York'ta yaptıkları görüşmeden saatler sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Safedi, bölgede yaşanan tehlikeli gerginliğin azaltılmasının gerekliliğini vurguladığı görüşmede, Ürdün'ün, İran ile İsrail arasında bir çatışma alanına dönüştürülmesine, ülkesinin ve vatandaşlarının güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Bakan Safedi, ülkesinin, "İsrail'in, İran'ı hedef almak için hava sahasını ihlal etmesine izin vermediğini ve vermeyeceğini, İran'ın da Ürdün hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyeceklerini" belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ürdün # filistin # israil
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