Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi belirlendi. Türkiye'nin en nezih ilçeleri İstanbul Ankara ve İzmir'den seçildi. Peki bu ilçelerin isimleri hangileri? Türkiye'nin en nezih ilçesi Beşiktaş oldu. İşte Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi listesinin ayrıntıları...

TÜRKİYE'NİN EN NEZİH 7 İLÇESİ

İstanbul:

Beşiktaş

Nişantaşı

Etiler

Sarıyer (özellikle Yeniköy, İstinye gibi mahalleleri)

Ankara:

Çankaya (özellikle Gaziosmanpaşa ve Kavaklıdere bölgeleri)

İzmir:

Alsancak

Karşıyaka