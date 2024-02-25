Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi
Türkiye'nin en nezih ilçeleri belirlendi. Türkiye'nin en nezih ilçesi hangisi oldu? Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi listesinde bu sorunun yanıtını bulabileceksiniz.
Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi belirlendi. Türkiye'nin en nezih ilçeleri İstanbul Ankara ve İzmir'den seçildi. Peki bu ilçelerin isimleri hangileri? Türkiye'nin en nezih ilçesi Beşiktaş oldu. İşte Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi listesinin ayrıntıları...
TÜRKİYE'NİN EN NEZİH 7 İLÇESİ
İstanbul:
Beşiktaş
Nişantaşı
Etiler
Sarıyer (özellikle Yeniköy, İstinye gibi mahalleleri)
Ankara:
Çankaya (özellikle Gaziosmanpaşa ve Kavaklıdere bölgeleri)
İzmir:
Alsancak
Karşıyaka