Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi

Türkiye'nin en nezih ilçeleri belirlendi. Türkiye'nin en nezih ilçesi hangisi oldu? Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi listesinde bu sorunun yanıtını bulabileceksiniz.

Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi
Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi

Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi belirlendi. Türkiye'nin en nezih ilçeleri İstanbul Ankara ve İzmir'den seçildi. Peki bu ilçelerin isimleri hangileri? Türkiye'nin en nezih ilçesi Beşiktaş oldu. İşte Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi listesinin ayrıntıları...

TÜRKİYE'NİN EN NEZİH 7 İLÇESİ

Türkiye'nin en nezih 7 ilçesi - Resim : 1

İstanbul:

Beşiktaş
Nişantaşı
Etiler
Sarıyer (özellikle Yeniköy, İstinye gibi mahalleleri)

Ankara:

Çankaya (özellikle Gaziosmanpaşa ve Kavaklıdere bölgeleri)

İzmir:

Alsancak
Karşıyaka

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# türkiye # Nezih
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