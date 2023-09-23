Türkiye'nin şeker üretimini etkiliyor! Şeker pancarı hasadı sürüyor

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bölge ve çevresinin ana geçim kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 60 yıldır ekimi yapılan şeker pancarında hasat sürüyor. Çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi eylül ayı itibariyle başladı.

Türkiye'nin şeker üretimini etkiliyor! Şeker pancarı hasadı sürüyor
Türkiye'nin şeker üretimini etkiliyor! Şeker pancarı hasadı sürüyor
Son Güncelleme:

Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip şeker fabrikasına teslim etmeye başladı. Fabrika, kampanya dönemi boyunca 755 bin ton pancar işlemeyi ve yaklaşık 102 bin ton şeker üretmeyi hedefliyor. Gölhisar Ovasının çeşitli noktalarında pancar kazımının yapıldığı bölgede kuraklık olmasına rağmen üreticiler rekolteden memnun.

Türkiye'nin şeker üretimini etkiliyor! Şeker pancarı hasadı sürüyor
Caption

TÜRKİYE'NİN ŞEKER ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN ŞEKER PANCARI!

Pancar hasadının gizli kahramanlarından olan nakliyeciler de Gölhisar-Burdur arasında gidip gelmeye başladı. Gölhisarlı pancar üreticilerinden Mehmet Özer (52), "Gölhisar Ovasında hasat başladı. 2023 yılında kuraklığa rağmen tonajlarımız normal. Bir sıkıntımız var, o da fiyatların belli olmaması" dedi.

Şeker pancarı hasadı sürüyor

Nakliyecilerden Mehmet Tunç (62) ise, "Gölhisar ve Burdur çevrelerinden şeker pancarı sökümü başladı. Şeker fabrikamıza ve tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Tunç, pancarın fiyatı belli olmadığı için nakliye fiyatının da henüz belli olmadığını söyledi.

Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyorKanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyorDünya
# Burdur # şeker pancarı # burdur
Çok Okunanlar
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Büyük miting İstanbul Kartal'da
Büyük miting İstanbul Kartal'da
Öne Çıkanlar Cem Dikmen: "Suriye, iç savaş değil uluslararası bir savaş veriyor." Cem Dikmen: "Suriye, iç savaş değil uluslararası bir savaş veriyor." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti