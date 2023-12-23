Tuzla'da 6. Kariyer ve İstihdam Fuarı Yapıldı

İstanbul'da Tuzla 6’ncı Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını açtı. Kariyer ve İstihdam Merkezi tarafından iş arayan vatandaşla işvereni buluşturmak amacıyla düzenlenen fuara ilgi yoğun oldu.

Fuara 250 firma katıldı. Firma stantlarını gezip bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iş hayatında ilçenin önemine dikkat çekti. Fuarda; işverenlere yönelik seminerler, ziyaretçiler için iş hayatında mutluluk ve kariyer planlaması için söyleşi programları, kariyer ve hobi atölyeleri, kariyer simülasyonu gibi birçok etkinlik düzenlendi.