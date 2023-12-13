Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Tuzla’ya Taşındı

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Dünya lezzetleri İstanbul’a taşındı.



Gastronomi meraklılarının dikkatine 20’nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Tuzla’da başladı. 30 farklı ülkeden yüzlerce çeşit yemeğin sergilendiği Tuzla’da adeta lezzet cümbüşü yaşandı.



‘Dünyanın Lezzeti Burada’ sloganı ile Dünya Aşçılar Birliği tarafından ‘kıtalar arası’ unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde 1500 yarışmacı 70 kişilik özel jürinin karşısına çıkacak



Bin bir lezzetin olduğu mutfak günlerinde yöresel lezzetler de olmazsa olmaz. Başkan Şadi Yazıcı da kolları sıvadı mantı yapmaya başladı



Festival kapsamında öğrenci ve genç şeflere uluslararası düzeyde yarışma imkânı da tanınıyor.



