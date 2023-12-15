Uşak'ta Malzeme Dolu Tır Alev Aldı

Uşak'ta gıda ürünleri taşıyan tır seyir halindeyken alev aldı. Tırın sürücüsü yol kenarına park ederek araçtan inmeyi başarırken tır kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta Malzeme Dolu Tır Alev Aldı

Uşak'ta İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen 52 yaşındaki M.E.'nin kullandığı 34 NS 7401 plakalı tırda, Çamyazı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gıda ürünleri taşıyan aracı yol kenarına park eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bldirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm tırı sardı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yoğun duman nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İzmir-Uşak kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# uşak # Tır # yangın
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