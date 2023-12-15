İsrail Gazze'de Bir Okulu Bombaladı! 5 Kişi Yaşamını Yitirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombaladığını duyurdu. Bombalama sonucu 5 kişi öldü.

İsrail Gazze'de Bir Okulu Bombaladı! 5 Kişi Yaşamını Yitirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini gece boyunca obüslerle hedef aldı. İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu en az 5 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

Gece saatlerinde Han Yunus'un batısında Filistinli "Ebu Nasr" ailesinin evinin İsrail güçlerince vurulması sonucu 4 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir sivil yerleşim alanını bombalaması nedeniyle çok sayıda kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail Askerinden Camiye Büyük Saygısızlık! Kanlı Baskın Sonrası Camiden Yahudi Duası Okudularİsrail Askerinden Camiye Büyük Saygısızlık! Kanlı Baskın Sonrası Camiden Yahudi Duası OkudularDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin # gazze
Çok Okunanlar
Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli.
Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli.
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İstanbul'da Nerelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak? BEDAŞ Bugün Hangi İlçeleri Uyardı?
İstanbul'da Nerelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak? BEDAŞ Bugün Hangi İlçeleri Uyardı?
Bugün Son! A-101'lerde Hangi Ürünlerin İndirimleri Bugün Bitiyor?
Bugün Son! A-101'lerde Hangi Ürünlerin İndirimleri Bugün Bitiyor?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Etkilendi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Etkilendi?
Öne Çıkanlar Asgari ücret ne kadar olur? Açlık sınırı mı geçim sınırı mı belirleyici olacak?│Akşam Raporu #canlı Asgari ücret ne kadar olur? Açlık sınırı mı geçim sınırı mı belirleyici olacak?│Akşam Raporu #canlı Gece Yatmadan Önce Mutlaka Bu Karışımı İçmelisiniz! Gece Yatmadan Önce Mutlaka Bu Karışımı İçmelisiniz!