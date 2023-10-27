Uzmanlar Uyardı! "Suyu İyi Yönetemiyoruz""

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yüzde 19,89'e kadar geriledi.

Milyonlarca insana su sağlayan kaynakların kurumaya başlamasıyla ilgili Su Bilimci Doç. Dr. Erol Kesici uyardı.



En büyük sorunun yağışların düşmesi olmadığını söyleyen Kesici suyun yönetilemediğine dikkat çekti.



Tarımdaki vahşi sulama ve şehirlerdeki kayıp kaçaklar baraj ve göllerdeki azalmada en büyük etmen.



Yağan yağmurun sele dönüşmesi ve şehirlerde tutunamaması da önemli sorunlardan bir diğeri



Kesici, bireysel önlemler için de vatandaşa çağrı yaptı.



