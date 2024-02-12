Van'da uyuşturucu operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

Van'da, 5-11 Şubat tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda, 22 kilo 211 gram uyuşturucu ele geçirilirken 10 şüpheli de yakalandı.

Van'da uyuşturucu operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

Van'da kent genelinde 5-11 Şubat tarihleri arasında önemli uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlara ilişkin Van İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Buna göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şehirde, 5-11 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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