Vanlı esnaf uçak sayılarından dertli

Zor şartlarda çalışan esnaf da yüksek faiz nedeniyle kredi kullanamazken daha düşük faiz alan tefecinin eline düşüyor. Yaşanan sorunları Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ile konuştuk.

Turizm sektörünün en önemli ayağını hava yolları oluşturuyor, kolay ulaşılabilirlik bir avantaj. Vanlı turizmciler de bu nedenle günlük 9-10 uçuşun şehrin ihtiyacını karşılamadığını anlatıyor..

UÇAK SAYISINDA ARTIŞ TALEP EDİLİYOR



TURSAB Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe şehrin en önemli ekmek kapısının turizm olduğuna dikkat çekerek uçak sayısının artırılmasını istedi.



Vanlı esnaf zor günler yaşıyor. Sorunlara ekonomik krizin eklenmesiyle çözümsüzlüğün içine düştüler. Banka kredi faiz oranlarına güç yetiremiyorlar.

Bankalardaki mevcut faiz oranları şehirdeki tefecilerin önünü açmış. Tefeciler yarı yarıya faizle esnafı çekiyor..

Özgökçe yetkililerden çözüm talep etti, çocukların terörden bu şekilde uzak tutulabileceğini hatırlattı.



