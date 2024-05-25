Sahipsiz köpek tartışması sürüyor: Uzmanlar "uyutmak çözüm değil" dedi

Son dönemde yeniden gündeme gelen sahipsiz sokak hayvanlarının saldırılarına yönelik çözüm önerileri tartışmaları da beraberinde getirdi. Yetki sahiplerinin ise bu sorunun çözümüne ilişkin sorumluluk almadığı belirtiliyor.

Veteriner hekimler çok boyutlu çözümler öneriyor. Uyutmanın çare olmadığını vurgulayan veteriner hekimler, kısırlaştırma ve rehabilitasyon gibi yöntemlerin etkin kullanmasını gerektiğini belirtti.



Veteriner Hekimler Odası Başkanları kendi illerindeki örnek uygulamalar hakkında bilgi verdi, çözümde etkin rol oynamak istediklerini söyledi.