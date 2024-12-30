Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız?

Yılbaşı yaklaşırken, Türkiye genelinde hava durumu merak konusu oldu. Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında İstanbul'a kar geliyor mu? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? - Resim: 1

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 tarihlerinde ülke genelinde yağış beklenmiyor; dolayısıyla kar yağışı da öngörülmüyor.

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Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? - Resim: 2

İstanbul ve Marmara Bölgesi: İstanbul'da yılbaşı gecesi için kar yağışı bekleyenler, Ocak ayının 9-10'unu beklemek durumunda kalacaklar. 

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Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? - Resim: 3

Marmara Bölgesi genelinde de yılbaşı döneminde kar yağışı öngörülmüyor.

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Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? - Resim: 4

İç ve Doğu Bölgeler: Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde mevcut kar örtüsü bulunsa da, yılbaşında bu bölgelerde yeni bir kar yağışı beklenmiyor. 

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Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? - Resim: 5

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? - Resim: 6

Ege ve Akdeniz Bölgeleri: Ege ve Akdeniz bölgelerinde de yılbaşı döneminde yağış beklenmiyor.

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Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? - Resim: 7

Özellikle İzmir ve Antalya gibi illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı ve yağışsız bir yılbaşı geçirileceği öngörülüyor.

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Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? - Resim: 8

Genel Değerlendirme: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların açıklamalarına göre, Türkiye genelinde yılbaşı döneminde yağış beklenmiyor. 

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Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? - Resim: 9

Dolayısıyla, kar yağışı da öngörülmüyor. Vatandaşların hava koşullarını dikkate alarak plan yapmaları ve güncel meteorolojik verileri takip etmeleri önerilir.

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Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? - Resim: 10
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