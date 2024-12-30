Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız?
Yılbaşı yaklaşırken, Türkiye genelinde hava durumu merak konusu oldu. Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında İstanbul'a kar geliyor mu? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 tarihlerinde ülke genelinde yağış beklenmiyor; dolayısıyla kar yağışı da öngörülmüyor.
İstanbul ve Marmara Bölgesi: İstanbul'da yılbaşı gecesi için kar yağışı bekleyenler, Ocak ayının 9-10'unu beklemek durumunda kalacaklar.
Marmara Bölgesi genelinde de yılbaşı döneminde kar yağışı öngörülmüyor.
İç ve Doğu Bölgeler: Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde mevcut kar örtüsü bulunsa da, yılbaşında bu bölgelerde yeni bir kar yağışı beklenmiyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Ege ve Akdeniz Bölgeleri: Ege ve Akdeniz bölgelerinde de yılbaşı döneminde yağış beklenmiyor.
Özellikle İzmir ve Antalya gibi illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı ve yağışsız bir yılbaşı geçirileceği öngörülüyor.
Genel Değerlendirme: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların açıklamalarına göre, Türkiye genelinde yılbaşı döneminde yağış beklenmiyor.
Dolayısıyla, kar yağışı da öngörülmüyor. Vatandaşların hava koşullarını dikkate alarak plan yapmaları ve güncel meteorolojik verileri takip etmeleri önerilir.