Yol kenarında kadın cesedi bulundu!

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokakta bisikletiyle gezen Ahmet Üresin yol kenarında, otluk alanın içinde bir ayak gördü.

Yol kenarında ayak gördüğünü belirten Üresin durumu önce akrabasına sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan yetkililer 40 yaşındaki kadının cansız olduğunu ve kimliğini belirlemek adına üzerinden bir şey çıkmadığını duyurdu.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından 2 gün önce öldüğü tahmine dilen kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.