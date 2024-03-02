Tamir ettiği aracın altında kalarak can verdi!

Çalıştığı maden ocağındaki kamyonu tamir eden genç, damperin altında kalarak can verdi.

Tamir ettiği aracın altında kalarak can verdi!
Editör: Yağmur Biçen

Kütahya Gümüşköy'de maden işletmesinin tamir bölümünde çalışan Muhammed Süngü (23), tamir ettiği kamyonun damperinin devrilmesi sonucunda altında kaldı.

Kamyon ile damper arasında sıkışarak ağır yaralanan Süngü, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı.

Olay yerine 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine  götürülen Süngü kurtarılamadı. Hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kütahya # işçi # kamyon
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