Filistin Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Antalya'da konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ankara'ya geleceğini duyurdu.

Bakan Maliki, Abbas'ın Ankara ziyaretinin 5 Mart Salı günü gerçekleşeceğini söyledi.

Filistinli Bakan Maliki, "Müslüman ülkeler ve uluslararası camia net bir duruş göstermeli, İsrail'in yüzyıllardır devam eden mevcut durumu değiştirme çabalarını boşa çıkarmalıyız. Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır. Bu ülkeler (Avrupa ülkeleri) inisiyatif almalı, bu inisiyatif Filistin devletini tanımakla başlayabilir." dedi.