Cumhuriyet tarihinde bu rakam ilk!

Bakan Bolat ihracat rakamlarına dair açıklamalar yaptı. İhracatta gerile mi yoksa ilerleme mi yaşandı? İşte detaylar...

Cumhuriyet tarihinde bu rakam ilk!
Editör: Yağmur Biçen
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İhracat rakamlarına dair açıklamalar yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet tarihinde bu rakamların ilk olduğunu söyledi.


Ticaret Bakanı Ömer Bolat Şubat ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Şubat'ta ihracat yüzde 13,6 artışla 21,1 milyar dolar oldu.


Bolat, "İhracatımız şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık." dedi.

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