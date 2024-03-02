Türk Savunma Sanayisinden Katar'a çıkartma!

Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyette bulunan 40 şirket, Katar'da düzenlenecek 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) gövde gösterisi yapacak.



- ASELSAN, ASFAT, BAYKAR, BMC, DEARSAN, HAVELSAN, MKE AŞ, Nurol Makina ve ROKETSAN'ın aralarında bulunduğu şirketler, hava, kara, deniz platformları, silah sistemleri ve yazılım çözümleriyle Katar ve bölge ülkeleriyle iş birlikteliklerini artırmayı amaçlıyor.



DIMDEX'in sekizincisi 4-6 Mart tarihlerinde Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde olacak, Türk savunma sanayisi daha önceki yıllarda da katılım göstermişti.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'den 40 şirket, Türk pavilyonunda ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek.

Anadolu Shipyard, ASELSAN, ASFAT, BAYKAR, BMC, DEARSAN, HAVELSAN, KAREL, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Meteksan Savunma, Nurol Makina, REPKON, Robit Teknoloji, ROKETSAN, SİMSOFT ve TİTRA Teknoloji'nin aralarında bulunduğu şirketler, hava, kara, deniz platformları, silah sistemleri ve yazılım çözümleriyle Katar ve bölge ülkeleriyle olan iş birlikteliklerini artırmayı amaçlıyor.

DIMDEX, denizcilik ekosistemini hem operasyonel hem de güvenlik düzeyinde etkileyen trendlere ilişkin kapsamlı stratejik bilgiler sunuyor ve uluslararası sularda istikrarın korunmasına katkıda bulunan en son teknolojilerin sergilenmesine olanak sağlıyor.