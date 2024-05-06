Yurt genelinde Hıdırellez geleneği yaşatıldı

Yüzyıllardır sürdürülen Hıdırellez geleneği bu yıl da yaşatıldı. Kimi vatandaş dileklerini gül ağacının altına gömdü, kimi tebeşirle çizdi, kimisi de kâğıtlara yazarak nehre bıraktı. Birlik, beraberlik, bolluk ve bereket için Hıdırellez ateşleri yakıldı. Doğanın uyanışını kutlandı.

Yurt genelinde Hıdırellez geleneği yaşatıldı
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Dilekler hazırlandı. Kimi toprağa gömdü, kimi tebeşirle çizdi, kimisi de kâğıtlara yazıp suya bıraktı. Birlik, bolluk ve bereket için ateşler yakıldı. Doğanın uyanışı kutlandı. Yüzyıllarca sürdürülen Hıdırellez geleneği için tatlı telaş yaşandı.

Bilecik’te vatandaşlar, her yıl olduğu gibi Hıdırellez sabahının erken saatlerinde Kırklar Tepesi’ne gitti. Kırklar Camisi'nde şükür namazı kılındı, dua edildi. Vatandaşlar, dileklerine göre, gül ağacının dibine para gömdü, tebeşirle ev veya beşik resmi çizdi.

Edirne’de dileklerin yazılı olduğu kâğıtlar Tunca Nehri'ne bırakıldı. Vatandaşlardan bazıları dilek yazılı kâğıtları alandaki ağaca astı.

Yurt genelinde Hıdırellez geleneği yaşatıldı - Resim : 1

Edirne Valiliği, Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için kentin 90 binin üzerinde turisti ağırladığını açıkladı.

Çanakkale’nin Tevfikiye köyünde de köy meydanında yapılan etkinliğe katılanlar, dileklerini yazdıkları kâğıtları testi içine attı. Hıdırellez ateşi yakıldı. Vatandaşlar, ateşin üzerinden atladı.

Muğla’nın Bodrum içesinde de Hıdırellez şenliği vardı. Vatandaşlar, temsili dilek ağacına bez ve kurdele bağlayıp dilek diledi. Sahilde ateş yakıldı, genci yaşlısı Muğlalılar, ateşin üzerinden atladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Hıdırellez
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