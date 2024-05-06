Çorum'da düğün konvoyunda kavga! Yere düşen arkadaşının üzerinden otomobille geçti

Çorum'un Alaca ilçesinde bir düğün konvoyunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, Zile Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki M.Ç. ile arkadaşı 24 yaşındaki E.C.K, otomobilleriyle, içinde para olan zarflardan almak için bir düğün konvoyunun önünü kesti.

Araçtan inen M.Ç. ve E.C.K. ile düğün sahipleri arasında tartışma çıkarken büyüyen tarışma kavgaya dönüştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞININ ÜZERİNDEN OTOMOBİLLE GEÇTİ

Polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada E.C.K. yere düştü. M.Ç. ise olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmak isterken yere düşen arkadaşı E.C.K'nin üzerinden geçti.

Bir müddet daha devam eden kavganın ardından M.Ç, arkadaşı E.C.K'yi otomobile bindirip, polisin dur ihtarına uymayarak, olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada polisin havaya ateş ettiği görüldü.

İki arkadaş, polis kovalamacası sonucu Günhan Mahallesi Kızıl Burun mevkisinde yakalandı.

Yaralı, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

M.Ç. ve kavgaya karıştığı belirlenen düğün sahiplerinden 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.