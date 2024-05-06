Manisa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Dayıoğlu Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Ahmet Usta'nın kullandığı 45 YE 618 plakalı motosiklet, Usta'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Usta, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Usta'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.