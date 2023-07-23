Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştiriyor

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu.

Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştiriyor
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

- Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz.

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, şu sözlere yer verdi:

- Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # teknoloji # Elon Musk # twitter # logo
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