Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştiriyor
Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu.
Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
- Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz.
Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, şu sözlere yer verdi:
- Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi.
SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.
Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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