Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştiriyor

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

- Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz.

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, şu sözlere yer verdi:

- Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.