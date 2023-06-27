İMECE'nin detaylarını paylaşıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü’ne ilişkin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜBİTAK Uzay'da 15 Nisan'da düzenlenen törenle uzaya fırlatılan İMECE, Dünya'nın herhangi bir yerinden hiçbir kısıtlama olmaksızın metre altı yüksek çözünürlükte uydu görüntüsü çekebiliyor. İMECE, yörüngedeki testlerin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanan İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, savunma, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek.

Türkiye’de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanmış oldu.

İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi.

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.