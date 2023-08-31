Renault Münih IAA Mobility 2023’te yerini alıyor

Renault, IAA Mobility 2023’te yeni Scenic E-Tech elektrikli modelinin dünya tanıtımını yapacak.

Renault Münih IAA Mobility 2023’te yerini alıyor
Renault Münih IAA Mobility 2023’te yerini alıyor
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Renault, IAA MOBILITY 2023’TE Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek. DünGlobal otomotiv devi, 4 Eylül’de basın günü ile başlayarak 8 Eylül’e kadar gerçekleşecek olan Münih’teki IAA Mobility 2023’e A2 salonunda yer alan standıyla (B40) katılım sağlayacak.

Renault Münih IAA Mobility 2023’te yerini alıyor - Resim : 1

RENAULT YENİ MODELİ NEFES KESTİ!

Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin de sergileneceği fuarda Solarbay Panaromik Cam Tavan teknolojisi kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

Renault’nun 4 Eylül saat 10.50’de (Türkiye saati ile) fuarda düzenlediği basın toplantısı, events.renault.com adresinde canlı izlenebilecek. 5 Eylül’de de Renault standında yeni Grand Kangoo modeli sergiye çıkacak.

Renault Münih IAA Mobility 2023’te yerini alıyor - Resim : 2

Münih Odeonsplatz’ta “Elektro pop rnlt”” adındaki ikinci bir Renault standı, IAA Open Space’te ziyaretçilerini ağırlayacak. Renault bu alanda; Yeni Scenic E-Tech Elektrikli, Yeni Rafale, Yeni Espace ve Austral olmak üzere yeni modellerini sergileyecek.

# Renault
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