Aliyev Nahçıvan'da konuştu! Azerbaycan Türkiye'nin Desteğini Unutmayacaktır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır" dedi. Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğunu söyleyen Aliyev, "Ermeni güçler teslim oldu, koşullarımızı kabul etti. Karabağ Azerbaycan toprağıdır bunu herkes bilmelidir." dedi.

Aliyev: "Azerbaycan Halkı Türkiye'nin Desteğini Unutmayacaktır"

Aliev açıklamalarına şöyle devam etti: